Candidata campo largo, 'vogliamo ridare speranza ai cittadini'

"Sono molto contenta che la lista dei Progressisti sia al nostro fianco.

Con il lavoro che stiamo facendo dimostriamo ancora una volta di essere diversi, di fare una Politica differente rispetto alla destra.

Noi vogliamo ridare speranza ai nostri concittadini, sconfiggendo questa destra che ha lasciato la Sardegna in macerie, ha immobilizzato l'isola". Così la candidata presidente della Regione Sardegna per il campo largo di centrosinistra Alessandra Todde, durante la presentazione a Cagliari delle liste dei candidati dei Progressisti.

"Truzzu? Ho una domanda semplice - attacca Todde - come intende governare per i prossimi cinque anni? Come ha fatto con la città di Cagliari? Truzzu sta riempiendo Cagliari di cantieri, creando disagi ai cittadini e commercianti, sta bloccando la mobilità cittadina e chiaramente scappa da Cagliari per evitare rabbia e contestazioni. Inoltre, continua a prendere le distanze da Solinas nonostante FdI ci abbia governato per cinque anni votando ogni singolo provvedimento, finanziaria compresa".

"Abbiamo a disposizione un altro mese prima del voto del 25 febbraio, dunque oggi il mio appello va a tutta la coalizione: mobilitiamoci e mobilitiamo le persone parlando del nostro progetto", conclude Alessandra Todde.