"E' arrivata una nota di Casa Pound, dei neofascisti, che dicono che votano sì al referendum per la riforma sulla giustizia e lo slogan è 'falli piangere, votare sì'. Quindi mi sembra che quelli che votano sì non siano, diciamo, ben accompagnati". Elly Schlein, segretaria del Pd, a Di Martedì su La7 si esprime così dopo la posizione assunta da CasaPound. Il movimento ha annunciato che voterà sì al referendum per la riforma sulla giustizia, in programma il 22 e il 23 marzo.

Il post del Pd

Contemporaneamente, sul profilo Instagram del Partito Democratico, un post invita a votare No con un messaggio che sui social provoca una valanga di reazioni. 'Loro votano Sì', si legge mentre scorrono le immagini di centinaia di persone - probabilmente ad un raduno ad Acca Larenzia - che si esibiscono nel saluto romano.

"La linea comunicativa del Partito Democratico che assimila al fascismo chi voterà Sì al referendum del 22-23 marzo è gravemente insultante e svilente. Da fondatrice e militante del PD sono colpita e molto addolorata da una deriva comunicativa e politica sempre più polarizzante e populista", scrive su X l'europarlamentare dem, Pinia Picierno. "La Costituzione si difende soprattutto non violentandone i principi, tra cui quello del referendum confermativo su cui gli elettori devono esprimersi nel merito, senza trasformarlo in una contesa politica sul governo in carica. Per quello ci saranno le elezioni politiche. Io voterò sì, e lo farò in compagnia di molti elettori e militanti del Pd, per i quali chiedo rispetto: basta, vi prego, con accuse infamanti", aggiunge.

"Basta con una campagna che sembra ricalcare, al contrario, i toni e lo stile di Fratelli d’Italia, anche loro impegnati una penosa linea comunicativa per cui chi vota no è assimilabile ai violenti degli scontri di Torino. Dico a tutti: recuperiamo una discussione di merito, serena, rispettosa e centrata: dobbiamo farlo per il bene del dibattito pubblico, e della democrazia del nostro Paese. Poi so bene che esiste una linea maggioritaria nel mio partito, e sono sicura che esistono molti modi per argomentare sulle ragioni del “No”. In tutta onestà mi pare che quelle osservate e ascoltate fin qui non siano quelle più giuste e quelle più convincenti", conclude.

La nota di CasaPound

"Chi ama l'Italia vota sì". CasaPound Italia scende in campo in vista del referendum sulla riforma della giustizia. "Un gesto per dare un chiaro segnale a chi, ancora una volta, vuole incatenare le sorti della Nazione", afferma in una nota il movimento di Gianluca Iannone, reduce dalle violente polemiche legate alla presentazione (negata) alla Camera della proposta di legge popolare sulla remigrazione.