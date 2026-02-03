Maltempo, allerta meteo gialla oggi 4 febbraio: l'avviso per 12 regioni
Nuova allerta meteo anche oggi, mercoledì 4 febbraio, per gran parte delle regioni del Centro e del Sud in Italia nella fase dominata dal maltempo diffuso. La pioggia continua a lasciare il segno, con il rischio di nubifragi e raffiche di forte vento su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sulle coste, possibili nuove mareggiate dopo quelle della scorsa settimana.
In questo contesto, scatta un''ampia' allerta gialla che coinvolge una lunga lista di regioni: Umbria, Lazio, Basilicata, Calabria, Sicilia e su settori di Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Sardegna.
Allerta gialla in Toscana su area ovest, costa e arcipelago
In particolare in Toscana scatta l'allerta per rischio idrogeologico sul settore occidentale, la costa e l'arcipelago anche per rischio idraulico per tutta la giornata di oggi. Riflettori accesi anche sui fiumi: particolare attenzione per il reticolo minore valido per la zone della foce dell'Arno, il Valdarno inferiore, le Valli del Bisenzio e dell'Ombrone pistoiese, la Lunigiana, la Garfagnana, la Valle del Serchio, l’area lucchese, la Versilia e la Valle del Reno.
Il rischio idrogeologico ed idraulico del reticolo minore interesserà anche le isole dell'arcipelago toscano, la Valdelsa e la Valdera, l’entroterra e la costa livornese, le Valli del Fiora, dell’Albegna, dell’Ombrone grossetano e la costa grossetana.
Le zone a rischio in Campania
In Campania, il rischio riguarda "precipitazioni improvvise e intense, anche se di breve durata, su tutto il territorio" ad eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Si profilano fenomeni violenti, anche se non prolungati: rischio di grandine e nubifragi con conseguente aumento del livello dei corsi d'acqua, allagamenti di strade, caduta massi e frane.
Previsioni meteo per mercoledì 4 febbraio
Le piogge non daranno tregua all'Italia[1] nei prossimi giorni, ad eccezione di una parziale tregua domani, nel quadro delineato da Lorenzo Tedici. Il meteorologo responsabile media de iLMeteo.it prevede anche l'arrivo della neve sul Settentrione oltre i 500-800 metri sulle Alpi e sulle Prealpi. Mercoledì il maltempo colpirà nuovamente il Nord-Est, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna con fenomeni che potrebbero risultare persistenti e forti. Dopo una breve tregua attesa per domani, i modelli meteorologici prevedono, con elevata attendibilità, una nuova perturbazione sull'Italia per venerdì 6 febbraio. La perturbazione atlantica dispenserà piogge sempre sulle stesse zone cioè lungo il versante tirrenico e sulle isole maggiori, oltra al Basso Tirreno, dalla Campania alla Calabria.
