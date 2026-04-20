Trenta edizioni eppure ancora una volta Cagliari Monumenti Aperti
non smette di stupire. Complice un fine settimana perfetto anche
sul fronte meteo e la presenza in città di migliaia di turisti,
come ormai accade da qualche anno, la 30/a edizione di Cagliari
Monumenti Aperti ha rinnovato un successo di pubblico con oltre
112.000 visite registrate che rappresentano un record.
Il numero medio di visitatori per sito aperto è
stato il più alto di sempre. Una lunga storia d'amore con il
capoluogo, che risale alla prima edizione del 1997 ricordata nella
Cripta di Santa Restituta nel corso di una visita guidata speciale
condotta dai cinque fondatori.
"Sono state due giornate da incorniciare -
commenta Massimiliano Messina, presidente di Imago Mundi - non solo
perché il sole finalmente primaverile ha scaldato Cagliari, ma
perché se speciale doveva essere questa 30/a edizione eccezionale
lo è stata davvero, in tutti i sensi. Al di là forse delle nostre
più rosee aspettative. Non abbiamo sbagliato ad anticipare la
manifestazione nella città madre ad aprile per aprire le danze,
anzi, e abbiamo centrato in pieno lo slogan di quest'anno,
Generazione Monumenti Aperti. Perché la partecipazione dei
cittadini è stata straordinaria, lo dicono i numeri luccicanti, da
record, e i nostri occhi, che sono stati testimoni, e perché il
fattore presenza degli studenti e delle studentesse di ogni età è
stata ancora più fondamentale e trainante del solito. Vedere
Cagliari, nella sua veste migliore, vivere una grande festa di
comunità, quale Monumenti Aperti è, rappresenta per noi motivo di
orgoglio enorme e linfa vitale che ci incoraggia e carica per
affrontare a mille questa importante edizione appena iniziata".
Il sito più visitato è stato l'Orto Botanico con
5.830 persone, Sotterranei Ospedale Civile San Giovanni 3.785,
Chiesa...
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