Fiaso e Fnopi rilanciano sinergia su territorio e professioni

(Adnkronos) - Organizzazione, territorio, qualità dei servizi e valorizzazione della professione infermieristica: sono questi i temi al centro dell'incontro tra Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) e Fnopi (Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche), che si è svolto nella sede della Fiaso alla presenza del presidente Giuseppe Quintavalle e della presidente degli infermieri Barbara Mangiacavalli, con una rappresentanza delle due strutture. Nel tempo Fiaso e Fnopi hanno già condiviso momenti di confronto, iniziative e percorsi comuni, ricordano le due federazioni in una nota. L'incontro ha confermato la volontà di proseguire su questa strada, rafforzando una sinergia sempre più concreta tra management delle aziende sanitarie e professionisti, nel segno di una visione condivisa sul futuro del Servizio sanitario nazionale.

"Gli infermieri - dichiara Quintavalle - rappresentano un patrimonio di eccellenza riconosciuta per il Ssn e una leva decisiva per accompagnarne il cambiamento. Il loro valore si misura ogni giorno sui territori, nelle strutture sanitarie, nell'organizzazione dei servizi e nella relazione continua con le persone. In questo percorso il ruolo del management delle aziende sanitarie è fondamentale per governare l'innovazione, orientare i modelli organizzativi e creare le condizioni perché tutte le competenze professionali possano esprimersi al meglio. E' da questa consapevolezza che Fiaso e Fnopi rilanciano una collaborazione per costruire modelli più moderni, più integrati e più vicini ai bisogni reali dei cittadini. In questa prospettiva, superare la logica dei silos e degli steccati nelle competenze professionali e organizzative è una condizione essenziale, così come promuovere insieme iniziative capaci di portare il valore delle professioni sanitarie sempre più vicino ai territori e alle comunità. Come Fiaso, ringraziamo la presidente Barbara Mangiacavalli per la disponibilità e per il contributo offerto a un confronto che conferma una volontà comune: rafforzare una collaborazione già solida e renderla sempre più concreta e operativa".

Sulla stessa linea anche la presidente di Fnopi, che ha ribadito il valore strategico della sinergia con Fiaso. "L'incontro con il presidente Quintavalle, che ringrazio per la disponibilità e per l'attenzione alla professione infermieristica - afferma Mangiacavalli - è stata l’occasione per rafforzare, in maniera concreta, la collaborazione degli enti che rappresentiamo. Con Fiaso condividiamo la necessità di ascoltare sempre di più i bisogni delle persone assistite negli ospedali e sul territorio, nonché di rilanciare aspetti attrattivi delle professioni di cura all'interno del nostro Ssn. Per farlo servono modelli organizzativi che garantiscano il benessere di operatori e pazienti, e che permettano alla cittadinanza di trovare risposte tempestive ed adeguate. In questo contesto gli infermieri mettono a disposizione non solo la propria capacità gestionale, ma una leadership clinico-assistenziale fatta di competenze specialistiche sostenute da evidenze scientifiche. L'infermiere può essere l'elemento che unisce e tiene insieme tutta l'équipe di cura e di assistenza. In una rete funzionale ed efficiente all'interno della quale professionisti e strutture sanitarie, ognuno per la propria peculiarità disciplinare, garantiscono la completa presa in carico del paziente".