Melanoma uveale metastatico: "Tebentafusp raddoppia sopravvivenza a 5 anni"

(Adnkronos) - In pazienti con melanoma uveale non resecabile o metastatico (mUm) - una malattia con prognosi infausta e storicamente associata a un tasso di sopravvivenza compreso tra

Nello studio - si legge - 378 pazienti sono stati randomizzati a tebentafusp (252) o alla scelta dell'investigator (126, 82% pembrolizumab). La sopravvivenza globale mediana (Os) è stata di 21,6 mesi con tebentafusp, rispetto a 16,9 mesi con la scelta dell'investigatore (Ic). A livello statistico, le curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier si sono separate precocemente e sono rimaste distinte nel tempo, confermando la durata del beneficio anche con un follow-up prolungato.

"Questi importanti risultati ci permettono, per la prima volta, di parlare con fiducia ai pazienti della possibilità di una sopravvivenza a lungo termine - afferma Paul Nathan, professore, oncologo medico presso il Mount Vernon Cancer Centre, Regno Unito - Prima di tebentafusp, queste prospettive erano impensabili per i pazienti con melanoma uveale metastatico". Aggiunge Mohammed Dar, Chief Medical Officer di Immunocore: "Questi dati sulla sopravvivenza globale a lungo termine confermano ulteriormente tebentafusp come standard di cura di prima linea per i pazienti Hla-A*02:01 positivi con melanoma uveale metastatico. Il beneficio in termini di sopravvivenza era evidente anche nei pazienti con noti fattori prognostici sfavorevoli, inclusi i pazienti con tumori di grandi dimensioni e malattia extraepatica".

I dati - prosegue la nota - hanno confermato che il beneficio in termini di Os era dovuto principalmente a tebentafusp piuttosto che alle terapie successive. Dei pazienti trattati con tebentafusp ancora in vita a 5 anni, quasi la metà (44%) aveva ricevuto soltanto tebentafusp, mentre l'86% dei pazienti vivi nello stesso intervallo temporale nel braccio di controllo lo aveva ricevuto successivamente. Il beneficio in termini di sopravvivenza globale con tebentafusp è stato osservato indipendentemente dai fattori prognostici sfavorevoli noti al basale (elevato burden tumorale [≥10 cm]; livelli elevati di Ldh) o dalla localizzazione del tumore (solo epatica, epatica ed extraepatica). Il beneficio in Os è stato osservato anche nei pazienti con miglior risposta pari a progressione di malattia, inclusi quelli con un aumento della crescita tumorale superiore al 20%.

Un numero maggiore di pazienti ha continuato il trattamento oltre la progressione tumorale nel braccio tebentafusp rispetto al braccio di controllo (57% vs 25%), nonostante lo studio consentisse questa opzione in entrambi i gruppi. I pazienti trattati con tebentafusp hanno ottenuto un tasso di riduzione tumorale quasi 7 volte superiore con il proseguimento del trattamento oltre la progressione iniziale rispetto ai pazienti nel gruppo di controllo (27% vs 4%). Inoltre, i pazienti che hanno proseguito il trattamento con tebentafusp oltre la progressione tumorale hanno evidenziato una sopravvivenza post-progressione più lunga rispetto a coloro che hanno interrotto il trattamento, anche dopo aver considerato le differenze nelle caratteristiche dei pazienti.

Nei pazienti trattati con tebentafusp, una maggiore sopravvivenza globale è risultata associata a ctDna non rilevabile al basale o a una riduzione del ctDna ≥50% alla settimana 9. Tra i 21 pazienti valutabili per Dna sopravvissuti ≥5 anni, il 71% presentava ctDna non rilevabile al basale e il 29% aveva ottenuto la clearance del ctDna entro la settimana 9. Riduzioni profonde del ctDna sono state osservate in tutte le categorie Recist. La risposta molecolare precoce del ctDna continua a dimostrarsi un indicatore più sensibile dell'attività di tebentafusp rispetto alle misurazioni radiografiche.