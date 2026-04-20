Ucraina-Russia, attacchi incrociati con droni. Mosca arresta cittadina tedesca con una bomba

(Adnkronos) - Guerra in Ucraina, nuova escalation tra attacchi incrociati e tensioni di intelligence tra Mosca e Kiev. Nella giornata di oggi, 20 aprile, la Russia ha annunciato l’arresto di una cittadina tedesca accusata di essere coinvolta in un presunto piano per far esplodere un edificio dei servizi di sicurezza nel sud, nell'ambito di quello che, secondo Mosca, sarebbe un complotto ordito dall'Ucraina.

Secondo quanto riferito dall’FSB, la donna – classe 1969 – sarebbe stata fermata nella città di Pyatigorsk, nel Caucaso, con un ordigno esplosivo artigianale nello zaino. L’operazione, secondo Mosca, sarebbe riconducibile a un presunto complotto orchestrato dall’Ucraina attraverso intermediari stranieri. Kiev non ha al momento commentato le accuse.

Sul fronte militare, la notte del 20 aprile è stata segnata da nuovi attacchi incrociati. In Russia, droni ucraini hanno colpito la località di Tuapse, sul Mar Nero, causando un morto e un ferito e provocando incendi in un’area industriale legata alla raffinazione del petrolio. Danni anche a edifici civili nella zona portuale.

Si è trattato del secondo attacco al porto in pochi giorni, con detriti di droni che hanno danneggiato le finestre degli edifici in tutta la città, inclusi appartamenti, una scuola elementare, un asilo, un museo e una chiesa, ha aggiunto Kondratiev. "Tuapse è stata nuovamente colpita da un massiccio attacco di droni. Secondo le prime informazioni, un uomo è rimasto ucciso nel porto. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia", ha dichiarato il governatore regionale Veniamin Kondratiev, aggiungendo che un altro uomo è rimasto ferito nell'attacco e ha ricevuto assistenza medica.

In Ucraina, invece, le forze russe hanno colpito infrastrutture ferroviarie nella regione di Kharkiv. Le autorità locali hanno riferito di danni estesi a stazioni, depositi e impianti elettrici, ma senza vittime tra il personale ferroviario. Nella stessa regione si registrano anche feriti a seguito di attacchi con droni.

Secondo dati diffusi dalle autorità ucraine, dall’inizio dell’anno si contano centinaia di attacchi alle infrastrutture strategiche del Paese, con gravi ripercussioni sulla rete logistica nazionale. Le operazioni di ripristino sono in corso in più aree colpite.

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