Rapporto Inail, morti sul lavoro in Sardegna: i dati di Oristano

Secondo i dati recentemente elaborati dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, basati sulle statistiche ufficiali dell’Inail, la situazione delle morti sul lavoro in Italia rivela cifre preoccupanti, con un particolare sguardo alla situazione in Sardegna. Da gennaio ad aprile 2024 il numero totale di vittime sul lavoro in Italia è stato di 268, di cui 206 sono avvenute in occasione di lavoro, segnando un lieve decremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, 62 incidenti fatali sono avvenuti durante gli spostamenti casa-lavoro (in itinere), registrando un aumento di 5 casi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La Sardegna, purtroppo, ha registrato 5 casi di morte sul lavoro. L’analisi della situazione per provincia, ordinata in base all’indice di incidenza degli infortuni mortali, colloca Oristano al 74º posto. Questi dati sono riferiti a una popolazione di 53.221 occupati, secondo le statistiche Istat del 2023. La classifica evidenzia la necessità di rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza sul lavoro, non solo in Sardegna ma in

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

