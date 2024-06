Imposta di successione: tutto quello che c’è da sapere

L'imposta di successione è un tributo che grava sul passaggio di beni, immobili e diritti reali immobiliari da una persona deceduta (de cuius) ai suoi eredi. Si tratta di un'imposta indiretta che colpisce l'arricchimento che gli eredi ricevono a causa del decesso del familiare.

Chi deve pagarla e quando

L'obbligo di pagare l'imposta di successione grava sugli eredi, i legatari e gli altri beneficiari dell'eredità. La presentazione della dichiarazione di successione e il pagamento dell'imposta devono essere effettuati entro 60 giorni dalla data di morte del de cuius.

Come si calcola l'imposta di successione

Il calcolo dell'imposta di successione avviene in base a due elementi:

· Valore imponibile: è il valore complessivo netto dei beni e dei diritti reali immobiliari che passano agli eredi. Tale valore si ottiene dalla somma del valore catastale degli immobili, del valore dei beni mobili registrati e del valore dei beni mobili non registrati.

· Aliquote: le aliquote variano in base al grado di parentela o affinità tra il de cuius e gli eredi.

Franchigie

La legge prevede delle franchigie, ossia delle somme non soggette a tassazione. Le principali franchigie sono:

· 1 milione di euro: per il coniuge e i parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori).

· 500.000 euro: per i fratelli e le sorelle.

· 100.000 euro: per gli altri eredi.

Casi particolari

Esistono alcune casistiche che prevedono il pagamento di un'imposta ridotta o l'esenzione totale dal tributo. Ad esempio, l'immobile adibito a prima casa del defunto gode di una franchigia di 200.000 euro. Inoltre, i portatori di handicap grave ai sensi della legge n. 104 del 1992 beneficiano di una franchigia di 1,5 milioni di euro.

Come presentare la dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione può essere presentata telematicamente tramite il sito web dell'Agenzia delle Entrate, oppure con l'ausilio di un notaio o di un Caf. Come riporta questo sito di un notaio di Padova, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione stessa, che generalmente coincide con la data del decesso.

Consigli finali

Per evitare di incorrere in sanzioni e interessi moratori, è consigliabile presentare la dichiarazione di successione e pagare l'imposta entro i termini previsti. Inoltre, è importante ricordare che l'Agenzia delle Entrate ha il potere di accertare il valore dei beni e dei diritti reali immobiliari, anche se l'erede ha dichiarato un valore inferiore. L'imposta di successione è un tema complesso che richiede competenze specifiche; per questo motivo, se si ha bisogno di assistenza è consigliabile rivolgersi a un professionista, come un notaio o un fiscalista.

