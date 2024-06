Italia agli ottavi, Zaccagni salva la Nazionale

L’Italia ha conquistato il pass per gli ottavi di finale dell’Europeo grazie al pareggio di Mattia Zaccagni contro la Croazia, giunto in extremis. Gli azzurri si preparano ora ad affrontare la Svizzera, classificatasi seconda nel girone A dopo il pareggio subito al 92′ contro la Germania. La nazionale svizzera si presenta come un avversario ostico, imbattuta da sette partite e capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario, come dimostrato contro la Germania di Nagelsmann. Il match tra Italia e Svizzera avrà luogo sabato 29 giugno alle ore 18 presso l’Olympiastadion, stadio carico di significati emotivi per gli azzurri, soprattutto per i ricordi legati al trionfo del 2006. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Sky Go per gli abbonati, e in chiaro sulla Rai, come tutte le altre partite della Nazionale di Spalletti. Gli spettatori avranno anche la possibilità di seguire la sfida in streaming su Now Tv o RaiPlay. Con grande attesa si prepara dunque questo incontro decisivo per l’Italia, che cerca di proseguire il proprio

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie