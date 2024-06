Rapina alle Poste di Ula Tirso, bandito in fuga con 9mila euro

Rapina questa mattina nella filiale delle Poste Italiane di Ula Tirso. Un bandito armato ha fatto irruzione nei locali di via Dante poco prima dell’ora di pranzo. Indossando una maschera semitrasparente per nascondere il volto e minacciando uno degli impiegati con una pistola, il balordo ha costretto il dipendente a consegnargli il denaro contenuto nella cassa, ammontante a circa 9mila euro. Una volta presi i soldi, il criminale è fuggito a piedi, con la possibilità che un complice lo aspettasse poco distante. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Ghilarza appartenenti al Comando provinciale di Oristano. I militari dell’Arma hanno attivato controlli e posti di blocco nella zona circostante, ma al momento non c’è ancora alcuna traccia del malvivente. Il 2 febbraio scorso si era verificata una rapina presso la Banca di Arborea, situata nel paese di Santa Giusta. Durante quell’episodio, uno dei malviventi era stato arrestato immediatamente, mentre il suo complice era stato catturato pochi giorni

