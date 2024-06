Disperso al largo di Bosa, 59enne salvato dalla Guardia Costiera

Una drammatica avventura in mare è stata vissuta da un uomo di 59 anni, il quale si è trovato in grave difficoltà dalla Guardia Costiera mentre navigava in barca a vela, nel cuore della notte, al largo di Punta Foghe, a Bosa. Il pericolo è stato segnalato alla Guardia Costiera di Bosa nel tardo pomeriggio di ieri, quando è giunta la chiamata di soccorso dall’imbarcazione che stava tentando di raggiungere le coste occidentali della Sardegna, a circa 16 miglia dal porto di Bosa, con il motore in avaria. A bordo della barca c’era solo il proprietario, originario di Sassari. La sala operativa della Guardia Costiera ha mantenuto un costante contatto con l’uomo mentre la navigazione continuava. Tuttavia, intorno alle 3:20 di notte, il marinaio ha richiesto assistenza a causa del peggioramento delle condizioni meteo-marine e della scarsa visibilità nella zona. La motovedetta CP 835 è intervenuta prontamente, raggiungendo l’imbarcazione in difficoltà. Una volta a bordo, i soccorritori hanno tranquillizzato l’uomo, valutato le condizioni del mare

