Durante la notte, un devastante incendio ha colpito un’officina per auto situata alla periferia di Abbasanta, in prossimità della strada statale 131, causando danni ingenti.

Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sono scoppiate intorno alle 3 del mattino, originandosi da un corto circuito all’interno della struttura, e si sono rapidamente propagate, avvolgendo l’intero edificio in una voragine di fuoco. Fortunatamente, una persona di passaggio nella zona ha notato il rogo e ha tempestivamente allertato le autorità competenti, consentendo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano. Le squadre degli operatori del 115 hanno lavorato instancabilmente fino alle prime ore dell’alba per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area circostante, ma i danni riportati dall’officina sono risultati estremamente gravi.

Inoltre, sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri, i quali hanno avviato gli accertamenti di rito per individuare le cause dell’evento. Pochi mesi fa, a inizio marzo, si era già verificato un episodio simile, alimentando preoccupazioni e interrogativi nella comunità locale.