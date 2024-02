Santa Giusta

Stamane l’arresto del complice, un uomo di 64 anni di Serrenti

Continueranno anche nella notte le ricerche del secondo rapinatore protagonista del colpo all’agenzia di Santa Giusta della Banca di credito cooperativo di Arborea.

Stamane i carabinieri hanno arrestato il complice, Antonio Marras, 64 anni di Serrenti. A fermarlo sono stati il maresciallo Michele Manca, comandante della Stazione di Santa Giusta, e un carabiniere in pensione che si trovava all’interno dell’ufficio.

I militari e la polizia stanno ora cercando l’uomo in fuga, probabilmente scappato a piedi.

Nelle scorse ore è stata trovata l’auto dei due banditi, una Bmw scura, parcheggiata in via Garibaldi, non lontano dalla via Giovanni XXIII, in cui si trova l’istituto di credito cooperativo. I carabinieri hanno fatto rimuovere il veicolo, controllato minuziosamente alla ricerca di indizi.

Le forze dell’ordine, inoltre, hanno accertato che la pistola utilizzata per la rapina era in realtà un’arma giocattolo.

Venerdì, 2 febbraio 2024