Raggiunto da una fucilata, cacciatore ferito nel primo giorno della stagione venatoria al cinghiale

Ghilarza

Accertamenti in corso

Non è iniziata bene la stagione di caccia al cinghiale in provincia di Oristano. Si è aperta con un incidente che solo per fortuna non è finito in tragedia.

Un uomo di 40 anni, D.B., originario di Ghilarza, è stato raggiunto da un colpo di rimbalzo ad una spalla ed è finito in ospedale.

L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 10, nelle campagne di Aidomaggiore, in località Monte Nieddu.

Secondo quanto si è appreso l’uomo insieme al padre ed altri amici stava partecipando ad una battuta al cinghiale. Improvvisamente è stato raggiunto a una spalla da una fucilata esplosa da un cacciatore che si trovava nelle vicinanze: è probabile che il pallino di piombo abbia rimbalzato su una pietra.

Gli stessi compagni di battuta hanno fatto scattare l’allarme e richiesto l’intervento del servizio di soccorso 118 e dei carabinieri della Compagnia di Ghilarza.

L’uomo è stato trasportato in ambulanza in ospedale. I medici hanno accertato che la ferita non era grave e dopo le cure del caso lo hanno dimesso.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’incidente ed individuare da quale fucile sia partito il colpo.

Mercoledì, 1° novembre 2023