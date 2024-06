Radiologia territoriale, un nuovo medico in servizio a Oristano

Un nuovo medico, il dottor Antonio Bussalai, è in servizio nell’Unità operativa di Radiologia territoriale dell’ospedale San Martino di Oristano, diretta dal dottor Antonello Gallus. L’acquisizione del nuovo professionista, che si somma a due colleghi a tempo pieno e due specialisti ambulatoriali ad orario parziale, permetterà alla Radiologia territoriale di potenziare l’attività diagnostica e di far lavorare a pieno ritmo la Tac a 128 strati installata lo scorso febbraio al piano terra dell’ospedale oristanese. “ll nuovo radiologo si occuperà prevalentemente degli esami Tac, ma svolgerà anche l’attività ecografica e di radiologia convenzionale, con un incremento complessivo delle prestazioni erogate dalla nostra struttura” spiega il dottor Gallus. “Prenderemo in carico i pazienti oncologici in follow up, quelli del Cas (Centro di accoglienza servizi) oncologico e gli utenti esterni – aggiunge il dottor Bussalai – venendo incontro e supportando anche il lavoro svolto dalla radiologia ospedaliera del Dea”. Il rafforzamento del personale dedicato alla Radiologia ospedaliera si innesta nell’attività di un reparto complessivamente

