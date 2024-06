Oristano, il dormitorio comunale aprirà in via Alghero

La Giunta Sanna, su proposta dell’assessore ai Servizi sociali Carmen Murru, ha approvato gli indirizzi al dirigente per l’individuazione dell’immobile da destinare a dormitorio pubblico a Oristano. I locali sono destinati a servizio di accoglienza temporanea notturna per persone di sesso maschile in situazione di povertà estrema e senza fissa dimora. Si trovano in via Alghero 4, e sono riservati a residenti o dimoranti a Oristano. “Con la delibera approvata oggi interveniamo a favore di tutte quelle persone che attraversano un momento di difficoltà e hanno necessità di un tetto sotto il quale ripararsi – spiega il sindaco Massimiliano Sanna -. È un problema molto sentito in città, molto più di quanto si possa immaginare. Sono tante le situazioni di difficoltà che richiedono questo tipo di protezione sociale. Si tratta quindi di un servizio molto importante che a Oristano manca dal periodo della pandemia. L’immobile di via Sassari era stato chiuso nel 2020 per l’inadeguatezza della struttura rispetto alle norme anti Covid. Oggi, con la delibera di indirizzi al

