Incidente mortale, chi era il 29enne di Terralba

Si chiamava Daniele Fonnesu ed aveva 29 anni il giovane motociclista di Terralba che ha perso la vita questa sera in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 83, all’ingresso di Fluminimaggiore. Fonnesu era in sella alla sua moto acquistata di recente, una Cbr 600, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo in curva, andando a sbattere violentemente contro il guardrail. L’allarme è stato dato immediatamente, e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118-Areus con un’ambulanza e l’elisoccorso. Nonostante i ripetuti tentativi del personale sanitario di rianimare il 29enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il giovane è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Daniele era un dipendente della Sarda Acque Minerali e la notizia della sua morte ha scosso profondamente la cittadina. Numerose attestazioni di cordoglio sono giunte alla sua famiglia, che in queste ore sta vivendo un immenso dolore per la perdita del loro figlio.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

