Pula, migliaia di persone tra le vie del paese per la prima edizione di “Domus Antigas”

Migliaia di persone tra le vie del paese per la prima edizione di “Domus Antigas”: un successo che ha premiato tutti, dagli organizzatori agli espositori e che ha regalato alla comunità la consapevolezza che Pula può vivere di turismo non solo in estate.

“È stato un evento straordinario e sono orgogliosa di aver creduto, sin dal primo momento, in questo progetto che ha dato alla nostra cittadina la possibilità di vivere una giornata veramente unica” spiega l’assessora al Turismo e al Commercio Donatella Fa.

Infatti “Domus Antigas” ha preso vita proprio così, dall’idea dei giovani della Pro Loco che hanno esposto l’iniziativa all’amministrazione comunale che, senza pensarci due volte, ha favorito e supportato l’evento.

Tra mostre, buon cibo, cultura, musica e spettacoli teatrali, folklore e la riscoperta delle antiche case caratteristiche del luogo, i visitatori non hanno potuto che ammirare ciò che è stato esposto e presentato. Complice la bella giornata, con piacere è stato seguito il percorso alla scoperta della Pula più “intima”, quella più profonda e che regala le stesse emozioni delle bellezze del suo mare per la quale è ben più conosciuta.

Ammirazione ed entusiasmo anche da parte dell’ex sindaca Carla Medau: “E’ difficile spiegare le differenti emozioni che ciascuno di noi ha vissuto in questa giornata di festa, ricca di gioia e stupore.

Pula ha aperto i suoi scrigni più preziosi e ha messo in mostra “is prendas prus bellas” custodite con amore e tramandate nel tempo da generazioni.

Non sono solo “cose” materiali quelle che abbiamo vissuto e percepito a Pula.

Oggi si è respirata un’altra aria: umanità, amicizia, gioia, condivisione, sacrificio, passione, orgoglio, dignità, famiglia, appartenenza, unità, dedizione, cura e attenzione per l’altro, accoglienza.

Non c’è null’altro da aggiungere. Perché parlano gli scatti, tanti, ma tanto c’era da vivere e osservare.

Le foto catturano solo in parte le emozioni, l’allegria, i profumi, i ricordi, le lacrime e i sorrisi di gioia che, nel suo insieme, in modo quasi magico e surreale, hanno generato una speranza vera di un nuovo tempo di prosperità e di giorni luminosi per tutti e per tutte.

Pula ha saputo stupire con il coraggio e l’audacia della Pro Loco Giovani Pula, che si sono sapientemente intrecciati con l’esperienza e la disponibilità sincera di una comunità intera, ancora ricca di valori e sentimenti positivi”.