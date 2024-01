Sassari

Gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato l’uomo prima che partisse per la Spagna

Calci, pugni e il sequestro dei documenti per costringerla a pagare. È quanto ha subìto una transessuale spagnola, che alla fine ha chiesto aiuto alla polizia di Stato, riuscendo far arrestare il suo aguzzino.

La vicenda era iniziata la notte del 25 gennaio, quando una donna transessuale ha chiesto aiuto alla sala operativa della Questura di Sassari, raccontando di essere vittima di un’estorsione da parte di un suo connazionale.

Gli agenti della Squadra mobile hanno scoperto che la notte precedente la donna era stata picchiata. L’uomo si era recato nella zona industriale, dove la transessuale si prostituiva, e l’aveva colpita a calci e pugni, sottraendole anche la borsetta con la carta d’identità, la tessera sanitaria e il permesso di soggiorno. Poi una minaccia: se non avesse pagato 300 euro, non avrebbe rivisto i suoi documenti.

Le indagini hanno permesso di scoprire che la vittima era costretta a versare la somma fissa di 300 euro ogni settimana, quale pagamento per una stanza in cui dormiva e “l’autorizzazione” a prostituirsi. Altre somme di denaro dovevano essere pagate in proporzione al numero di prestazioni giornaliere.

Dietro l’aggressione ci sarebbe proprio la decisione della transessuale di non farsi ricattare più.

Quando la polizia ha raggiunto l’aguzzino nella sua abitazione, ha trovato uno dei documenti della donna e un biglietto aereo che l’uomo avrebbe dovuto utilizzare poche ore dopo per andare in Spagna.

Considerata la gravità dei fatti e il pericolo di fuga, il cittadino spagnolo è stato arrestato e portato in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. È accusato di tentata estorsione, rapina e sfruttamento della prostituzione.

Lunedì, 29 gennaio 2024