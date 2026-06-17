L'assessore della Programmazione e Bilancio, Giuseppe Meloni, ha presentato oggi al Partenariato istituzionale ed economico-sociale gli indirizzi della nuova Programmazione Territoriale, illustrando i risultati raggiunti sinora, lo stato di attuazione degli interventi e le nuove linee di azione previste nei territori.
"La nuova fase della Programmazione Territoriale
si fonda su un duplice obiettivo: da una parte supportare i
territori nel completamento degli interventi ancora in corso,
superando ritardi e criticità; dall'altra valorizzare quanto è
stato realizzato in questi anni, creando connessioni, servizi e
nuove opportunità di sviluppo. Le infrastrutture, i servizi e le
progettualità finanziate in questi anni sono un patrimonio
importante per la Sardegna: ora stiamo lavorando affinché questi
investimenti possano esprimere pienamente il loro potenziale,
contribuendo a rendere i territori più attrattivi, competitivi e
capaci di rispondere ai bisogni delle comunità. È un percorso che
costruiremo insieme agli enti locali e alle forze economiche e
sociali, valorizzando le esperienze maturate e rendendo i territori
sempre più protagonisti nelle decisioni che riguardano il loro
sviluppo", ha dichiarato l'assessore.
La Programmazione Territoriale ha sinora
coinvolto 26 progetti di sviluppo territoriale, 37 Unioni di Comuni
e Comunità Montane e 293 Comuni, mobilitando circa 400 milioni di
euro e finanziando 790 interventi. A questi si aggiungono le
quattro Strategie per le Aree Interne (SNAI), che interessano 45
Comuni e hanno attivato ulteriori 55 milioni di euro di
investimenti.
"L'analisi dello stato di attuazione evidenzia
un quadro complessivamente positivo: circa il 58 per cento degli
interventi risulta concluso o in fase di conclusione, mentre un
ulteriore 22 per cento si trova nelle fasi di affidamento o di
esecuzione", viene reso noto.
La Regione "ha inoltre guidato il percorso di
attuazione attraverso una significativa attività di ottimizzazione
della programmazione che ha...