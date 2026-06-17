Programmazione territoriale, Meloni presenta indirizzi e risultati - Notizie

L'assessore della Programmazione e Bilancio, Giuseppe Meloni, ha presentato oggi al Partenariato istituzionale ed economico-sociale gli indirizzi della nuova Programmazione Territoriale, illustrando i risultati raggiunti sinora, lo stato di attuazione degli interventi e le nuove linee di azione previste nei territori."La nuova fase della Programmazione Territoriale si fonda su un duplice obiettivo: da una parte supportare i territori nel completamento degli interventi ancora in corso, superando ritardi e criticità; dall'altra valorizzare quanto è stato realizzato in questi anni, creando connessioni, servizi e nuove opportunità di sviluppo. Le infrastrutture, i servizi e le progettualità finanziate in questi anni sono un patrimonio importante per la Sardegna: ora stiamo lavorando affinché questi investimenti possano esprimere pienamente il loro potenziale, contribuendo a rendere i territori più attrattivi, competitivi e capaci di rispondere ai bisogni delle comunità. È un percorso che costruiremo insieme agli enti locali e alle forze economiche e sociali, valorizzando le esperienze maturate e rendendo i territori sempre più protagonisti nelle decisioni che riguardano il loro sviluppo", ha dichiarato l'assessore.La Programmazione Territoriale ha sinora coinvolto 26 progetti di sviluppo territoriale, 37 Unioni di Comuni e Comunità Montane e 293 Comuni, mobilitando circa 400 milioni di euro e finanziando 790 interventi. A questi si aggiungono le quattro Strategie per le Aree Interne (SNAI), che interessano 45 Comuni e hanno attivato ulteriori 55 milioni di euro di investimenti."L'analisi dello stato di attuazione evidenzia un quadro complessivamente positivo: circa il 58 per cento degli interventi risulta concluso o in fase di conclusione, mentre un ulteriore 22 per cento si trova nelle fasi di affidamento o di esecuzione", viene reso noto.La Regione "ha inoltre guidato il percorso di attuazione attraverso una significativa attività di ottimizzazione della programmazione che ha...

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