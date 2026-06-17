Su proposta dell'assessora della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Ilaria Portas, la Giunta regionale ha approvato le nuove Linee guida dell'intervento "Nidi Gratis", misura prevista dalla legge regionale n. 20 del 2019 che sostiene le famiglie nella copertura dei costi per la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia. Il provvedimento aggiorna le modalità di attuazione dell'intervento a partire dal 2026, con l'obiettivo di rendere il sistema più efficiente, trasparente e aderente ai bisogni delle famiglie. "La Regione - si sottolinea - conferma il suo impegno per rafforzare il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni, sostenendo concretamente le famiglie e promuovendo l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia".
"Con questa misura interveniamo per dare
sostegno concreto alle famiglie e ci occupiamo di una fascia
dell'infanzia molto delicata, sia nella fase educativa che nella
fase dell'apprendimento - evidenzia l'assessora Portas -. Il
diritto allo studio viene così esteso dai primi mesi di vita fino
al più alto livello di studio nel percorso universitario. Abbiamo
cercato poi di recepire i bisogni dei territori, dei comuni e delle
famiglie che devono conciliare vita familiare e vita
lavorativa".
Tra le principali novità l'adozione di un Avviso
regionale annuale che definirà tempi e procedure uniformi per tutti
i Comuni della Sardegna, facilitando le famiglie, che potranno
presentare un'unica domanda valida per l'intero anno solare.
Viene inoltre introdotto un sistema di
programmazione basato sui fabbisogni effettivamente rilevati nei
territori, attraverso le richieste presentate dalle famiglie e
raccolte dalle amministrazioni comunali.
L'intervento "Nidi gratis" si inserisce
nell'ambito delle politiche regionali a favore dell'infanzia e
della conciliazione tra vita familiare e lavorativa, in modo da
garantire un più ampio accesso ai servizi educativi per i bambini e
rafforzando...