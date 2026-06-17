Comincia a singhiozzo il cammino della variazione di bilancio da circa 750 milioni di euro della Giunta regionale, attesa in Aula con l'obiettivo della maggioranza del campo progressista di arrivare all'approvazione prima della pausa estiva.
Il primo dei due giorni di audizioni in
Commissione Bilancio, è stato segnato da diverse defezioni tra
sindacati e associazioni di categoria. Assenze giustificate da una
convocazione arrivata in tempi ritenuti da alcuni troppo
ravvicinati, mentre altri hanno scelto di inviare soltanto
osservazioni scritte. Il calendario prevedeva l'avvio del confronto
con le associazioni agricole e le organizzazioni sindacali. Tra i
presenti si sono presentati soltanto il rappresentante di
Coldiretti e quello della Cisl, mentre le altre sigle non hanno
preso parte ai lavori. Il ciclo di audizioni è stato fortemente
voluto dalla minoranza di centrodestra, che ha chiesto un
aggiornamento rispetto a quelle svolte nei mesi scorsi in occasione
della legge finanziaria regionale. "Era anche una richiesta della
minoranza - ha spiegato il presidente della commissione Bilancio,
Alessandro Solinas (M5s) - e per questo si potrebbe velocizzare
l'iter della variazione". Ma i tempi sono ancora incerti:
"Valuteremo la prossima settimana le modalità per chiudere quanto
più speditamente possibile questo testo. Ci sono i margini per
arrivare in Aula alla fine del mese", ha precisato Solinas. Dal
centrodestra, il consigliere di Sardegna al Centro 20Venti, Alberto
Urpi, ha criticato l'andamento delle audizioni.
"La società civile e il comparto produttivo
della Sardegna non hanno grande fiducia in questa operazione di
bilancio", ha sottolineato.
Sul fronte delle categorie produttive,
Coldiretti ha ribadito la necessità di interventi sui costi dei
trasporti e sulla continuità territoriale delle merci, oltre a
misure di semplificazione amministrativa e riorganizzazione della
macchina regionale. Per la Cisl, il segretario Pierluigi Ledda ha
definito la...