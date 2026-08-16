(Adnkronos) - Ultima giornata di gare agli Europei di nuoto di Parigi. Oggi, domenica 16 agosto, l'Italia festeggia la medaglia d'oro di Simona Quadarella, che ha vinto la finale femminile dei 400 metri stile libero, riuscendo a rimontare all'ultima vasca le tedesche Gose e Roth, rispettivamente argento e bronzo. Per Quadarella è il terzo oro in altrettante finali nella rassegna continentale, dopo quelli conquistati nei 1500 e negli 800 stile.

Medaglie d'argento invece per Benedetta Pilato, seconda nella finale dei 50 metri rana, e per Thomas Ceccon, beffato di un solo centesimo, proprio come Pilato, nella finale dei 100 dorso maschili. Argento anche per la staffetta 4x100 femminile, con il quartetto formato da Curtis, Pilato, Gastaldo e Menicucci che conquista il secondo posto, venendo beffate all'ultima vasca dalla Gran Bretagna, oro, mentre gli atleti neutrali chiudono il podio. Nuovo record italiano per la staffetta azzurra, così come per Sara Curtis, che migliora il primato nazionale già superato in mattinata.

Azzurri a caccia delle ultime medaglie.