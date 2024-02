Milis

Oggi un convegno a Villa Pernis



Tocoele, l’associazione nata per la tutela e la valorizzazione dei paesaggi del Montiferru meridionale, compie 10 anni di attività. E per festeggiare insieme a soci e amici l’importante traguardo, ha organizzato per questo pomeriggio a Milis un convegno dal titolo “Archeologia, comunità e territorio”: appuntamento a Villa Pernis alle 16.

“Sarà l’occasione per ripercorrere questi nostri dieci anni di impegno e divulgazione nella ricerca e nell’archeologia legata ai nostri territori”, dice il presidente di Tocoele, Antonio Vacca. Tanti i i progetti e le iniziative che hanno coinvolto l’associazione, che oggi conta una novantina di soci di tutte le età: tanti esperti e tanti appassionati di archeologia e natura.

“Tra i primissimi lavori che abbiamo seguito”, ricorda il presidente Vacca, “c’è quello con il Comune di Seneghe e il progetto che riguardava il nuraghe Mesu Maiore, dove ci siamo occupati della pulizia del sito e dei rilievi, prima di installare i cartelli indicatori. Tante poi le collaborazioni che tutt’oggi abbiamo in attivo con l’Università di Sassari: ad esempio abbiamo lavorato sul nuraghe Cobulas di Milis, per quanto riguarda la fase di preparazione per gli scavi, con la pulizia del sito”.

Sempre nell’ambito delle collaborazioni, l’associazione Tocoele ha intrapreso in questi anni anche tante iniziative di divulgazione nelle scuole del territorio. “Uno di questi progetti è stato realizzato con la scuola elementare di Bonarcado”, prosegue Antonio Vacca, “con un corso sul Medioevo sardo, con riferimento al Condaghe della basilica di Santa Maria di Bonarcado, valutando prima la conoscenza iniziale degli studenti e poi, a fine corso, mettendoli alla prova. Con grande piacere abbiamo potuto vedere come le classi coinvolte si siano appassionate al progetto e alla storia medievale del loro territorio”.

Ed è in questa direzione che l’associazione Tocoele cerca di muoversi anche per quanto riguarda i progetti futuri: verso una maggiore divulgazione e conoscenza del territorio, non solo da un punto di vista archeologico ma anche paesaggistico e con l’obiettivo di coinvolgere tutti i comuni del Montiferru e anche oltre.

“Uno dei progetti che ci sta impegnando in questo momento”, conclude Antonio Vacca, “è la realizzazione di percorsi lenti sui nostri territori, lungo itinerari semi sconosciuti, riscoperti grazie alla tecnologia: stiamo testando un’applicazione che potrà guidare il visitatore lungo questi vecchi sentieri “.

Il convegno di oggi, aperto a tutti, sarà dunque un modo per ripercorrere la storia dell’associazione. Durante la serata, interverranno alcuni dei protagonisti più attivi di Tocoele. Tra loro Giuseppe Maisola, archeologo e responsabile scientifico dell’associazione; Pier Giorgio Spanu, direttore del Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della Formazione dell’Università di Sassari; Alessandro Usai, archeologo e funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari e delle province di Oristano e Sud Sardegna; Silvia Vidili, archeologa e responsabile scientifica dell’associazione ArcheoAido; Antonio Vacca, presidente di Tocoele; e infine, Marie France Ruf, archeologa e componente del direttivo dell’associazione.

Sabato, 24 febbraio 2024