Processo per i fanghi a Magomadas: comitati, associazioni e Comuni ammessi come parti civili

Oristano

La prossima udienza sarà a dicembre

Sono stati ammessi come parti civili nel processo sui fanghi a Magomadas il Comitato Ambiente Planargia, il Comitato Acqua bene comune di Planargia e Montiferro, le associazioni Italia Nostra e Gruppo di Intervento Giuridico, alcuni singoli cittadini e i Comuni di Magomadas, Tinnura e Flussio. Lo ha deciso la giudice Paola Bussu nel corso dell’udienza predibattimentale che si è tenuta ieri al Tribunale di Oristano.

Il processo è a carico di Leonardo Galleri, amministratore unico della Geco srl, imputato del reato di smaltimento illecito di rifiuti su terreni agricoli e per emissione di sostanze odorigene, con conseguenti molestie e fastidi alle persone. Si parla di oltre 7.000 tonnellate di rifiuti sparsi su tre ettari.

“La difesa della Geco”, si legge in una nota diffusa dal Comitato Ambiente Planargia, “ha nuovamente chiesto l’oblazione dei reati, condizionando l’accoglimento della stessa al dissequestro dell’impianto e dei rifiuti, delineando una disponibilità a ritrattare i fanghi dispersi per trasformarli in ammendante, non si sa con quali mezzi, e implicitamente ammettendo di aver commesso il reato. Atteggiamento aggravato dal fatto di voler imporre condizioni all’azione del giudice. Il pubblico ministero ha ripetuto, come nella precedente udienza, il parere favorevole all’oblazione, ma incondizionata, non subordinata al dissequestro dell’impianto”.

Tra le richieste della difesa anche quella di rigettare le istanze di costituzione delle parti civili presentate nell’udienza precedente.

La giudice ha però deciso diversamente, ha spiegato fra l’altro che qualsiasi attività istruttoria esula dalla natura dell’udienza predibattimentale e ha ribadito l’inesistenza nell’ordinamento giuridico dell’istanza di oblazione condizionata.

La decisione sull’ammissione all’oblazione è stata rinviata a una nuova udienza, convocata per lunedì 18 dicembre.

Martedì, 14 novembre 2023