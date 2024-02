Sorradile

La conferma anche dal sindaco del comune lombardo



Sorradile e Leggiuno sempre più unite nel nome di Gigi Riva. I due Comuni hanno avviato un rapporto istituzionale che presto li vedrà gemellati.

A fare i primi passi era stato il sindaco di Sorradile, Pietro Arca, dopo alcuni scambi informali con il sindaco di Leggiuno. C’erano state anche l’intitolazione di una strada – il largo Omodeo – a Gigi Riva e l’installazione lungo il viale sul belvedere di una foto del grande campione del Cagliari e della Nazionale italiana premiato dal senatore Lucio Abis, all’epoca presidente della Regione.

E ora arriva la notizia ufficiale della sottoscrizione di un patto d’amicizia tra le due città. A confermarlo Giovanni Parmigiani, il primo cittadino di Leggiuno, che in una nota inviata al sindaco di Sorradile lo scorso 19 febbraio fa sapere che la proposta di gemellaggio è stata accolta volentieri dall’intera comunità e verrà presto formalizzata.

“L’obiettivo, è quello di instaurare, sviluppare e consolidare rapporti di amicizia, solidarietà, incontro, ospitalità, scambi culturali e conoscenza reciproca”, afferma il sindaco di Leggiuno. “Nel sentire comune della popolazione il nome di Gigi riva è indissolubilmente legato alla figura di Campione straordinario dello sport, uomo di grandi valori e simbolo per intere generazioni che ha reso il nostro comune celebre in tutto il mondo”.

Il 17 febbraio la Giunta comunale, interpretando il sentimento dell’intera comunità di Leggiuno, ha disposto l’intitolazione a Gigi Riva del campo sportivo comunale. Alla cui cerimonia sarà invitato a partecipare anche il primo cittadino di Sorradile. Il 31 maggio nel paese lombardo andrà in scena lo spettacolo teatrale “Da Leggiuno in nazionale”, in apertura al Festival dei laghi.

Mercoledì, 21 febbraio 2024