Oristano

Decine di prenotazioni dopo l’annuncio della Asl 5



Sono esauriti già da ieri i posti disponibili per i controlli gratuiti dell’udito organizzati dalla nuova Struttura semplice dipartimentale di Otorinolaringoiatria dell’ospedale San Martino: in poche ore sono arrivate via e-mail richieste ben oltre il numero delle visite previste.

Lo screening si farà venerdì prossimo – 1° marzo – dalle 9 alle 12, al terzo piano del presidio oristanese. “Abbiamo ricevuto decine di mail in poche ore”, conferma il dottor Andrea Melis, dirigente medico della neonata Struttura di Otorinolaringoiatria. “Per questo le prenotazioni sono state chiuse presto. Gli screening gratuiti si svolgeranno in occasione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle malattie dell’udito”.

“Daremo priorità alle prenotazioni secondo un ordine di arrivo, ma saremo in grado di soddisfare solo una parte delle richieste”, ha concluso il medico. “Agli altri cittadini consigliamo comunque di non trascurare un eventuale problema di udito e di prenotare una visita otorinolaringoiatrica tramite il Cup, con un’impegnativa del medico curante. Il nostro centro potrà ricevere prenotazioni a partire dal 26 febbraio”.