Oristano

Lo ha stabilito Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito oggi in Prefettura

A Pasqua e Pasquetta più controlli da parte delle forze dell’ordine sulle principali strade dell’Oristanese, in particolare lungo le arterie che portano alle località marine, e maggiore vigilanza nelle piazze e durante lo svolgimento delle tradizionali processioni della Settimana Santa, con l’ausilio delle polizie municipali. È quanto è stato stabilito oggi in Prefettura, a Oristano, dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

A presiedere la riunione è stato il prefetto Salvatore Angieri. L’0biettivo del Comitato provinciale era individuare misure idonee per prevenire eventuali criticità connesse al maggior afflusso di persone in occasione delle cerimonie religiose e nelle principali località di richiamo turistico.

Erano presenti i vertici provinciali delle forze di polizia, il comandante provinciale dei vigili del fuoco Angelo Ambrosio, il comandante della Capitaneria di Porto Federico Pucci, il dirigente della Polizia Stradale, il sindaco del Comune di Cabras Andrea Abis, l’assessore alla Viabilità del Comune di Oristano Ivano Cuccu e i comandanti delle polizie municipali di Oristano e Cabras.

A margine della riunione il prefetto Angieri ha ringraziato per la sinergica collaborazione e, con