Busachi

Domani il funerale

Ha lasciato un vuoto nella famiglia della Croce Rossa della provincia di Oristano, Michele Palmas, il 63enne di Busachi la cui scomparsa ha destato grande cordoglio nei suoi colleghi volontari e nella comunità.

Dal 2017, Palmas prestava servizio come volontario nella sezione di Busachi, offrendo il proprio contributo anche alla Croce Rossa provinciale, impegnandosi in numerosi turni pure nel territorio di Narbolia.

Il comitato di Oristano della Croce Rossa ha ricordato il collega scomparso con un post affidato ai social. “Michele Palmas non è stato solo un membro attivo della nostra squadra, ma, per molti, un vero amico, una fonte di ispirazione e una persona di grande cuore, sempre pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno”, ha commentato il comitato. “La sua dedizione, il suo impegno e la sua passione nell’assistere gli altri hanno lasciato un segno indelebile in tutti noi e nelle vite delle persone che ha toccato”

“In questo momento di dolore, vogliamo ricordarlo non solo per il suo contributo inestimabile alla nostra missione, ma anche per lo spirito altruista e generoso che lo ha sempre contraddistinto. Michele rappresenta i valori più alti della Croce Rossa, dimostrando