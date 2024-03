Viabilità Ordinanza della Provincia di Oristano

La scorsa edizione della manifestazione

Oristano

Ordinanza della Provincia di Oristano

Scatterà domani l’ordinanza per la limitazione del traffico veicolare sulla Strada provinciale 4 – collegamento tra la SP 1 e la frazione di Solanas – in occasione dell’evento Primavera in Giardino, ospitato dal Ros’e Mari Farm & Greenhouse di Donigala.

A comunicarlo la Provincia di Oristano con un’ordinanza: dalle 8 alle 20 di sabato e domenica potranno transitare sulla Provinciale 4 solamente i veicoli provenienti dalla SP 1 e diretti a Solanas, consentendo un solo senso di marcia.

Verranno installati dei cartelli di segnaletica stradale per informare gli utenti sulle limitazioni.

leggi anche

Venerdì, 22 marzo 2024

commenta