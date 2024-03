Terralba

L’associazione femminile Granate Rosa ha già raccolto centinaia di firme

Ha fatto nascere intere generazioni di bambini e per anni è stata un punto di riferimento per le donne e le famiglie della comunità: l’ostetrica condotta Barbarina Martinelli è un personaggio legato a doppio filo con la storia di Terralba. Tanto che è nei giorni scorsi è stata lanciata una petizione per intitolarle una via o una piazza del paese.

A promuovere l’iniziativa è l’associazione femminile Granate Rosa, con la presidente Rosalba Cocco, la vice Nicoletta Celegato, Ausilia Piras e Giuliana Pinna (c’è anche un unico uomo, Sandro Melis, che collabora come tecnico audio). “Abbiamo lanciato la proposta l’8 di marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donnau”, spiega la presidente, “in un incontro dedicato anche alle figure femminili e alle ostetriche di ieri, con l’apporto della docente universitaria Daniela Pisu. Conosciuta a Terralba semplicemente come Barbara, Martinelli è stata l’ostetrica condotta del paese dal 1942 al 1985. Una figura di spicco per tutta la comunità: nel paese venivano in ordine d’importanza il sindaco, il maresciallo, il sacerdote e l’ostetrica. È importante renderle omaggio”.

A Terralba c’è una forte disparità nell’intitolazione delle vie a uomini e