Perde il controllo dell'auto e si schianta al guardrail

Questo pomeriggio si è verificato un incidente stradale in via Domenico Millelire, ex strada statale 131, a Sassari. Una signora al volante di una Bmw, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, andando a urtare il guardrail presente lungo la strada. Immediatamente dopo l’incidente, è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza l’auto coinvolta e bonificare l’area interessata dall’incidente. Contestualmente, il personale sanitario del 118-Areus è giunto sul posto per prestare le prime cure alla conducente e successivamente ha proceduto al suo trasporto presso l’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari per ulteriori accertamenti medici. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Sassari, che hanno provveduto a raccogliere le prime informazioni sull’accaduto e ad assicurare la viabilità nella zona. Al momento, le cause dell’incidente sono ancora da accertare e le autorità competenti stanno svolgendo le indagini necessarie per comprendere le dinamiche dell’evento. L’incidente ha causato un momento di disagio e traffico nella

