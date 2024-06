Cabras, controlli dei carabinieri: identificate 45 persone

Una vasta operazione coordinata dal Comando provinciale dei carabinieri di Oristano ha portato a diversi controlli nel territorio, in particolare a Cabras. L’attività, mirata alla prevenzione e repressione dei reati, ha visto impegnati i militari della Compagnia di Oristano in un servizio di pattugliamento a largo raggio. Durante l’operazione sono state identificate complessivamente 45 persone e controllati 40 veicoli. Due locali pubblici sono stati ispezionati e sono state eseguite tre perquisizioni sul posto, tutte con esito negativo. Questo impegno rientra in una strategia più ampia di intensificazione delle attività di controllo del territorio, volta non solo alla prevenzione degli incidenti stradali e al controllo degli esercizi pubblici, ma anche alla lotta contro i reati predatori e il traffico di sostanze stupefacenti, fenomeno particolarmente diffuso tra i giovani. Un aspetto significativo dell’operazione è stato il supporto delle Unità cinofile dello Squadrone Carabinieri Cacciatori di Abbasanta, che hanno contribuito in modo determinante alle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. Durante questi controlli, un giovane di 34

