I carabinieri di Oristano in prima linea per donare il sangue

Lunedì 1° luglio si terrà a Oristano una giornata dedicata alla solidarietà attraverso la raccolta di sangue, organizzata dall’Associazione Talassemici in collaborazione con il Reparto Trasfusionale e di Ematologia dell’ospedale San Martino. L’evento avrà luogo presso il parcheggio del Comando provinciale dei carabinieri, situato in via Ernesto Campanelli, dove sarà posizionata l’autoemoteca del Reparto Trasfusionale. Le operazioni di prelievo inizieranno alle ore 8:30 e si protrarranno per l’intera giornata, con l’obiettivo di coinvolgere il più ampio numero possibile di donatori volontari. L’invito alla partecipazione è esteso a tutti i cittadini di Oristano e delle zone limitrofe, incoraggiati a prendere parte a questa iniziativa di sostegno e solidarietà verso le famiglie e la comunità locale. La donazione di sangue rappresenta un gesto prezioso e altruistico che può fare la differenza per chi ha bisogno di supporto medico urgente e continuativo. Il Comando provinciale dei carabinieri si è fatto promotore di questa iniziativa, sottolineando l’importanza di una partecipazione attiva da parte di tutti i settori della società

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie