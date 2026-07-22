Entusiasmo, sorrisi, sguardi, emozioni e complicità. Bastava osservare gli spettatori del concerto di Johnny Marr a Tharros nell'ambito della rassegna 'I Giganti dell'Arte', promossa dalla Fondazione Mont'e Prama, per capire quanto la musica possa segnare la vita, quanto un 'riff' di chitarra possa incidere l'anima e diventare un elemento indelebile della memoria.
Chi ieri sera ha partecipato al concerto ha in
qualche modo fatto un patto con se stesso e con il cofondatore
degli Smiths: "Fammi ricordare quegli anni, fammi rivivere quelle
emozioni", sembravano chiedere i volti degli spettatori, quasi
tutti tra i 30 e i 60 anni. E Marr non ha deluso nessuna delle
aspettative, trasportando il pubblico attraverso un viaggio segnato
dalle sue esperienze musicali sia come solista sia nelle band come
gli Electronic. Un susseguirsi di emozioni, con un unico filo
conduttore: i brani legati a Morrissey e The Smiths. E allora ecco
che le note di 'Generate! Generate!' hanno accesso gli animi degli
spettatori, ma sono bastate quelle di 'This Chraming Man' per
accedere la platea e trasportarla nel mondo di Marr e, per molti,
nei ricordi. Un percorso fatto di canzoni indimenticabili, brividi,
complicità non solo tra pubblico e cantante, ma anche tra gli
spettatori, consapevoli di assistere a un momento magico e
irripetibile, a un racconto della musica contemporanea. Perché Marr
e gli Smiths hanno scritto pagine indelebili della musica degli
anni Ottanta, influenzando molti anni a seguire.
Con 'Please, Please, Please Let Me Get What I
Want', alcuni volti sono stati segnati dalle lacrime, con 'Stop Me
If You Think You've Heard This One Before' il pubblico ha
idealmente ballato con Marr battendo le mani. Impossibile stare
fermi anche con 'Getting Away with It' degli Electronic. E poi
ancora The Smiths con 'Bigmouth Strikes...