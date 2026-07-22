È dedicato all'universo visionario di Federico Fellini lo spettacolo che Monica Casadei firma per Artemis Danza. Con 'Felliniana' l' Anfiteatro di Tharros a Cabras, accoglie il 23 luglio alle 21, il nuovo appuntamento con i protagonisti più autorevoli della scena coreutica internazionale all'interno dei 'Giganti dell'Arte 2026', promossi dalla Fondazione Mont'e Prama e organizzati dall'Associazione Enti Locali.
'Felliniana" prende vita dalla suggestione di
Otto e mezzo e si nutre delle gioie e speranze dei clown, delle
confidenze della Gradisca, delle voci e dei dialoghi che hanno reso
immortali i film del Maestro, del fascino senza tempo della Dolce
Vita, dei mille colori del circo e della forza poetica delle
musiche di Nino Rota fino al realismo surreale della Romagna di
'Amarcord'. Un'idea di mondo dove la diversità è ricchezza, dove la
poesia è nutrimento.
Due donne, due miti: il 5 agosto in anteprima
nazionale va in scena 'Deledda-Duse. La rivoluzione silenziosa',
progetto che unisce danza, musica, cinema e grande letteratura con
la regia di Mvula Sungani. Un teatro del silenzio e del movimento,
dove la magia della danza traduce in poesia la parola immortale
delle due figure. Protagonisti l'étoile Emanuela Bianchini, sua
anche la struttura coreografica definitiva dell'opera, il primo
ballerino Damiano Grifoni e i solisti della Mvula Sungani Physical
Dance.
La parola è affidata all' attrice Lia Careddu,
la musica dal vivo vede protagoniste le voci di Flo e Serena Pisa,
accompagnate da Ernesto Nobili alla chitarra, Erasmo Petringa al
violoncello e al basso, dal polistrumentista Francesco Di
Cristofaro, al pianoforte, fisarmonica e flauti, e da Marco
Caligiuri alla batteria, percussioni ed elettronica, con la
partecipazione del Quintetto d'Archi. Le coreografie sono firmate
da Emanuela Bianchini e Mvula Sungan.
Considerato come uno degli spettacoli di 'Irish...