L'omaggio a Fellini inaugura 'La Grande Danza' a Tharros - Notizie

È dedicato all'universo visionario di Federico Fellini lo spettacolo che Monica Casadei firma per Artemis Danza. Con 'Felliniana' l' Anfiteatro di Tharros a Cabras, accoglie il 23 luglio alle 21, il nuovo appuntamento con i protagonisti più autorevoli della scena coreutica internazionale all'interno dei 'Giganti dell'Arte 2026', promossi dalla Fondazione Mont'e Prama e organizzati dall'Associazione Enti Locali.'Felliniana" prende vita dalla suggestione di Otto e mezzo e si nutre delle gioie e speranze dei clown, delle confidenze della Gradisca, delle voci e dei dialoghi che hanno reso immortali i film del Maestro, del fascino senza tempo della Dolce Vita, dei mille colori del circo e della forza poetica delle musiche di Nino Rota fino al realismo surreale della Romagna di 'Amarcord'. Un'idea di mondo dove la diversità è ricchezza, dove la poesia è nutrimento.Due donne, due miti: il 5 agosto in anteprima nazionale va in scena 'Deledda-Duse. La rivoluzione silenziosa', progetto che unisce danza, musica, cinema e grande letteratura con la regia di Mvula Sungani. Un teatro del silenzio e del movimento, dove la magia della danza traduce in poesia la parola immortale delle due figure. Protagonisti l'étoile Emanuela Bianchini, sua anche la struttura coreografica definitiva dell'opera, il primo ballerino Damiano Grifoni e i solisti della Mvula Sungani Physical Dance.La parola è affidata all' attrice Lia Careddu, la musica dal vivo vede protagoniste le voci di Flo e Serena Pisa, accompagnate da Ernesto Nobili alla chitarra, Erasmo Petringa al violoncello e al basso, dal polistrumentista Francesco Di Cristofaro, al pianoforte, fisarmonica e flauti, e da Marco Caligiuri alla batteria, percussioni ed elettronica, con la partecipazione del Quintetto d'Archi. Le coreografie sono firmate da Emanuela Bianchini e Mvula Sungan.Considerato come uno degli spettacoli di 'Irish...

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