Per la Prima della Scala 1 milione 11mila telespettatori su Rai1
"Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmitrij Šostakovič, l'opera andata in scena alla Prima della Scala del 7 dicembre, trasmessa in diretta dai Rai 1 dalle ore 17.58 alle 21.57, ha ottenuto il 6.4 % di share con 1 milione 11 mila telespettatori. Diretta dal maestro Riccardo Chailly, il dramma del compositore russo ha ricevuto oltre 11 minuti di applausi del Teatro milanese.
