Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima
A sipario chiuso, dietro le quinte della Scala, nella tarda serata di domenica 7 dicembre è iniziata la cena delle maestranze e degli artisti del Teatro milanese per festeggiare il debutto di "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmitrij Šostakovič. L'opera che ha inaugurato la stagione lirica 2025/26 è stata salutata dal pubblico con undici minuti di applausi.
