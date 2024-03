Bauladu

Incontro venerdì sera in biblioteca



A Bauladu, in occasione della Giornata internazionale della donna, una serata sarà dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Interverranno l’oncologo Tito Sedda e le volontari dell’associazione Le Belle Donne. Appuntamento con “Prevenzione Donna” venerdì 8 marzo alle 18,40 nella biblioteca comunale, in piazza Emilio Lussu.

Organizza l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bauladu con il Sistema bibliotecario Montiferru, gestito dall’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano, attraverso il servizio della Biblioteca comunale. L’attività verrà svolta in collaborazione con le cooperative Comes e Studio Progetto 2.

Tito Sedda è stato dirigente medico ospedaliero in Oncologia all’ospedale San Martino di Oristano dal 1993 al 2009, successivamente direttore della struttura dipartimentale di Oncologia e DH fino al 2021. Presidente della Lilt provinciale per 16 anni, è stato inoltre fondatore e presidente dell’Associazione Gigi Ghirotti Oristano, che da anni si occupa di cure palliative e terapie del dolore nei pazienti oncologici in fase terminale. Ancora oggi si occupa di volontariato in vari modi, partecipando anche a convegni e giornate di prevenzione oncologica.

L’associazione Le Belle Donne nasce nel 2013 per iniziativa di un gruppo di amiche accomunate dalla triste