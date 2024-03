Animali Ricerche in corso da sabato

Da sabato scorso si sono perse le tracce di Creed, un cane addestrato e abituato a vivere nel giardino di casa, tra Cabras e Solanas.

A chiedere aiuto è la proprietaria, Rebecca Brai, che ha lanciato un appello: “Aiutatemi a ritrovarlo, per me Creed è come un figlio. Non si era mai allontanato da casa”.

Chi dovesse avvistarlo può contattare la proprietaria al numero 328.8180024.

Mercoledì, 6 marzo 2024

