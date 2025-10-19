(Adnkronos) - "Una rapina è avvenuta stamani all'apertura del Louvre. Non ci sono feriti da segnalare". E' quanto comunica via X il ministro della Cultura, Rachida Dati. "Sono sul posto con il personale del Museo e la Polizia - aggiunge - Sono in corso gli accertamenti".
Parigi, rapina al Louvre
