Parigi, colpo al Museo del Louvre: rubati gioielli in pieno giorno

(Adnkronos) - Furto al Louvre di Parigi. In un audace colpo avvenuto questa mattina, banditi hanno sottratto diversi gioielli esposti al Museo, prima di fuggire a bordo di scooter. Il valore del bottino è ancora in fase di valutazione. Secondo indiscrezioni al momento non confermate, sarebbero spariti anche gioielli dell'imperatore francese Napoleone Bonaparte.

Secondo quanto appreso dall'Afp da fonti vicine all’inchiesta, il furto è avvenuto in una finestra di tempo estremamente breve, tra le 9.30 e le 9.40. I ladri, il cui numero esatto non è stato ancora comunicato, hanno pianificato il colpo con precisione quasi militare.

Sempre secondo fonti investigative, i banditi sono arrivati in scooter e hanno utilizzato un montacarichi per raggiungere la sala del museo dove si trovavano i preziosi. Erano equipaggiati con piccole troncatrici, strumento che avrebbe permesso loro di forzare rapidamente le teche. Le autorità parigine stanno ora analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per cercare di identificare gli autori del furto. Il Louvre, uno dei musei più sorvegliati al mondo, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali al momento.