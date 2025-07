Papa, la sorpresa per il Giubileo giovani: arriva a Piazza S. Pietro per un saluto

(Adnkronos) - Il Papa a sorpresa arriva a Piazza San Pietro oggi, martedì 29 luglio, dove mons. Rino Fisichella ha appena terminato la messa di accoglienza dei giovani per il loro giubileo. “Non andate via - annuncia Fisichella - il Papa ci fa una sorpresa e ci viene a salutare”. Leone XIV sale sulla papamobile e arriva in piazza dopo avere percorso un tratto a piedi.

