Oasis, Gallagher attacca i 'rivali' Arsenal e United: "Chiudete quella bocca"

(Adnkronos) - Liam Gallagher contro Manchester United e Arsenal. Il cantante degli Oasis, tifosissimo del City, durante un concerto a Wembley, una delle ultime tappe del tour che ha segnato la reunion della band, ha provocato i tifosi delle storiche rivali della squadra di Guardiola: "Tifosi dell'Arsenal chiudete quella bocca", ha detto Gallagher al microfono rispondendo ad alcuni 'buu' del pubblico.

"Ne ho abbastanza di voi e del Manchester United. Avete i musi lunghi perché non vincete un campionato da 20 anni", ha detto il cantante, provocando ancora più malcontento in una parte del 'suo' pubblico, mentre i tifosi di altre squadre si scioglievano in una risata. Non è comunque la prima volta che gli Oasis fanno riferimenti calcistici durante i propri concerti.

Nella tappa di Manchester, tra il pubblico che assisteva al concerto, c'era proprio l'allenatore del Manchester City. La presenza del tecnico spagnolo non è passata ovviamente inosservata ed è stata salutata con favore proprio da Liam Gallagher: "Voglio dedicare la prossima canzone al più grande allenatore di tutti i tempi", ha detto il frontman dal palco, prima di inchinarsi ripetutamente in direzione di Guardiola e suonare l'iconico brano 'Don't Look Back In Anger'". Quando però ha nominato Guardiola, a sorpresa, dal pubblico si sono alzati alcuni fischi, diventati virali sui social, e a cui il fratello Noah Gallagher ha risposto con un colorito "ma chi state fischiando?"

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie