Tsunami alle Hawaii, perché sui social attaccano Oprah Winfrey?

(Adnkronos) - Nelle ore in cui le Hawaii devono fronteggiare l'allerta tsunami, sui social in tanti tirano in ballo Oprah Winfrey accusandola di aver tenuto chiusa la sua strada privata, impedendo un'evacuazione più rapida lungo la costa.

"Oprah non ha aperto la sua strada privata da Wailea a Kula, nelle Hawaii, che permetterebbe alla gente della costa di raggiungere rapidamente zone più elevate", "Le Hawaii sono sotto allerta tsunami. Perché bloccare una via di evacuazione?", "In caso di emergenza è disumano bloccare una via di fuga": questi alcuni dei messaggi inviati su X. Talmente tanti che la famosa conduttrice statunitense ha voluto condividere un comunicato per chiarire la questione.

"Non appena abbiamo ricevuto l'allarme tsunami, abbiamo contattato le forze dell'ordine locali per assicurarci che la strada venisse riaperta. Qualsiasi altra segnalazione è falsa", dice il portavoce di Winfrey a 'Newsweek'.

Il governatore delle Hawaii Josh Green ha dichiarato lo stato d'emergenza alle Hawaii per lo tsunami, causato dal terremoto di magnitudo 8,8 nella costa orientale della Russia, che ha iniziato a colpire l'arcipelago nel Pacifico. Secondo i dati del misuratore di livello dell'acqua a Nawiliwili, sulla costa di Kauai, le prime ondate hanno iniziato ad arrivare alle Hawaii intorno alle 19,24 ora locale, superando di 30 centimetri la marea prevista. I meteorologi hanno affermato che le onde colpiranno le isole per diverse ore.

Il governatore ha dichiarato che la forza cumulativa dello tsunami potrebbe causare inondazioni diffuse, con il potenziale di minacciare la rete elettrica, spostare auto, danneggiare case e annegare le persone che non sono riuscite a spostarsi verso zone più elevate o nell'entroterra. "È un potente muro d'acqua", ha detto. "Ci si possono aspettare onde ovunque".

Le autorità di emergenza dello Stato americano hanno chiuso tutti i principali porti e l'aeroporto internazionale di Hilo a scopo precauzionale, mentre i turisti a Kauai sono stati invitati a evitare la pittoresca Hanalei per consentire l'evacuazione delle persone presenti. A Maui, veicoli e attrezzature di emergenza sono stati posizionati lungo le autostrade. Ai residenti della costa è stato consigliato di lasciare immediatamente le aree a rischio o di cercare riparo in edifici di almeno 10 piani.

