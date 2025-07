Addio a Paul Mario Day, il primo cantante degli Iron Maiden aveva 69 anni

(Adnkronos) - Lutto nel mondo del rock britannico: Paul Mario Day, il primo cantante a prestare la voce ai leggendari Iron Maiden, è morto all'età di 69 anni. A dare notizia della scomparsa, come riporta 'Billboard', sono stati alcuni ex colleghi e musicisti che con lui avevano condiviso palchi e studi di registrazione negli anni d'oro della New Wave of British Heavy Metal.

Nato in Inghilterra, Day fu scelto da Steve Harris, fondatore e bassista degli Iron Maiden, per entrare nella band nel 1975, quando il gruppo era ancora agli albori. La sua permanenza fu però breve: dopo circa dieci mesi venne sostituito per quella che allora fu considerata una mancanza di "energia e carisma" sul palco. "Quando cantavo negli Iron Maiden eravamo solo una band da pub. Nessuno voleva ascoltarci. Eravamo tutti degli sconosciuti che cercavano di fare buona musica e conquistarci un pubblico", aveva raccontato Day in un’intervista.

Anche se non ha mai inciso brani ufficiali con la band, Day è stato parte di quel primo nucleo fondamentale che avrebbe dato vita a una delle più importanti formazioni metal di tutti i tempi. In seguito affermò di aver co-scritto 'Strange World', brano presente nel disco d'esordio della band pubblicato nel 1980, pur non avendo mai ricevuto credito formale. "Fa ancora male pensare che la prima canzone che ho composto sia finita su un album di grande successo e nessuno sappia che è anche merito mio", dichiarò. Tuttavia, nel 2019 affermò che la questione era stata "superata" e di non nutrire più rancore.

Dopo l'esperienza con gli Iron Maiden, Day proseguì la sua carriera nei More e nei Wildfire, band che contribuirono a definire il suono del metal britannico a cavallo tra gli anni '70 e '80. Nel 1985 entrò a far parte di una nuova formazione degli Sweet, gruppo simbolo del glam rock inglese, guidata dal chitarrista Andy Scott e dal batterista Mick Tucker. Negli anni '80 si era trasferito in Australia, dove continuò a fare musica fino alla fine.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie