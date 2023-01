Villaurbana

Pierpaolo Erbì è il suo vice, organico da definire per gli uffici

Il sindaco di Villaurbana Paolo Pireddu è il nuovo presidente dell’Unione di Comuni dei Fenici. Il vice sindaco di Santa Giusta Pierpaolo Erbì lo affiancherà come vice presidente. “Sono certo sarà di grande aiuto per esperienza ed impegno, al servizio delle nostre comunità”, ha commentato il neo presidente dell’Unione che raggruppa i Comuni di Villaurbana, Santa Giusta, Solarussa, Palmas Arborea e Siamaggiore.

Sul suo nuovo incarico, Paolo Pireddu ha commentato: “Un impegno che arriva in un momento storico molto complesso per le nostre comunità, ma che, se sapute cogliere, offre tante occasioni di crescita e di sviluppo sia economico che sociale e, soprattutto, relazionale, con la creazione di reti di Comuni che insieme possano affrontare meglio quelle che sono le sfide più complesse e impellenti”.

Dettate anche le priorità: “Il mio intento”, ha fatto sapere Pireddu, “sarà quello di avviare, fin da subito, un proficuo dialogo con l’Unione dei Comuni della bassa valle del Tirso, con i quali condividiamo, oltre che il territorio, tante problematiche e tante possibili soluzioni. Penso ad esempio al dimensionamento scolastico, all’abbattimento dei costi per la raccolta differenziata dei rifiuti, alla viabilità e allo sviluppo locale, ma non solo”.

“Siamo al lavoro per definire e completare l’organico che farà funzionare gli uffici dell’Unione e contestualmente stiamo procedendo con le attività già avviate e programmate lo scorso anno”, ha sottolineato il neo presidente, ringraziando “il presidente uscente Emanuele Cadoni, sindaco di Palmas Arborea, il segretario Sandro Masala e gli uffici”.

“Tra i primi provvedimenti che ho sottoscritto vi è la richiesta di un grosso finanziamento (oltre 10 milioni) alla Regione Sardegna in merito alla seconda fase della Programmazione Territoriale, attraverso la quale le nostre comunità potranno completare gli interventi già avviati e realizzarne di nuovi, utili e funzionali al progetto pensato e redatto alcuni anni fa e portato avanti con grande impegno e fatica sia dagli Uffici dell’Unione che dalle Amministrazioni e dagli Uffici Comunali”, ha anticipato Paolo Pireddu. “Vorrei estendere le funzioni delegate all’Unione intervenendo sia nel campo della vigilanza, in quello della Protezione civile e nella programmazione e progettazione europea, al fine di attrarre quanti più finanziamenti possibili e consentire anche ai nostri giovani, e non solo, di sperimentare progetti di mobilità e volontariato europeo”.

“Abbiamo già partecipato ad alcuni bandi molto importanti a valere sui fondi Pnrr, sia per la rigenerazione urbana che per il miglioramento della raccolta differenziata, e credo che ci siano buone possibilità che questi possano essere finanziati”, ha concluso Pireddu. “Attualmente stiamo avviando tutti i lavori di manutenzione delle strade rurali e il servizio di manutenzione del verde e di pulizia dell’abitato in tutti i Comuni dell’Unione”.

Lunedì, 23 gennaio 2023