Paolo Angioi è il nuovo assessore all'Urbanistica del comune di Oristano - Notizie

Paolo Angioi è il nuovo assessore all'Urbanistica del comune di Oristano. Il decreto di nomina è stato firmato questa mattina dal Sindaco Massimiliano Sanna che ha completato la composizione dell'esecutivo affidando al neo assessore le deleghe in materia di urbanistica, tutela del territorio, edilizia residenziale, usi civici, energia, viabilità, trasporti e parcheggi, patrimonio.

Angioi è nato a Oristano nel 1986, odontoiatra, laureato in Odontoiatria all'Università di Cagliari con specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica conseguita all'Università di Sassari, Presidente dell'Associazione nazionale dentisti italiani della Provincia di Oristano, Presidente delle Commissioni consiliari Ambiente, Sport e politiche giovanili, fa riferimento al gruppo Sardegna al centro 20venti.

La Giunta comunale risulta così composta: Massimiliano Sanna - Sindaco con deleghe a polizia urbana e sicurezza; Maria Bonaria Zedda: Vice Sindaco con delega all'ambiente, igiene e decoro della città, verde pubblico e privato, polizia ambientale, servizi cimiteriali; Paolo Angioi: urbanistica, tutela del territorio, edilizia residenziale, usi civici, energia, viabilità, trasporti e parcheggi, patrimonio; Antonio Franceschi: sport, impiantistica sportiva, politiche giovanili, turismo sportivo, spettacolo; Gianfranco Licheri: lavori pubblici, servizi tecnologici, manutenzioni, toponomastica, frazioni, borgate e quartieri; Giulia Murgia: servizi sociali, plus, politiche abitative, associazionismo, pari opportunità; Simone Prevete: cultura, organismi partecipati, turismo, pubblica istruzione, patrimonio culturale, bilancio, programmazione e personale; Valentina de Seneen: attività produttive (artigianato, agricoltura, commercio e industria), mercati e aree mercatali, zone economiche speciali



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