Giornata salute, Magi: "Grandi progressi scientifici ma accesso a cure non è uguale per tutti"

(Adnkronos) - In occasione della Giornata mondiale della salute, "è importante riflettere su come la salute sia oggi sempre più tutelata grazie alla ricerca e alle nuove scoperte scientifiche. Le tecnologie avanzate - dalle diagnosi sempre più accurate alle terapie innovative, fino alla chirurgia robotica - hanno migliorato in modo significativo la qualità delle cure. Un progresso reso possibile anche dal Servizio sanitario nazionale, che garantisce assistenza a tutti i cittadini". Così all'Adnkronos Salute Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma. Tuttavia, avverte, "l’accesso alle cure dovrebbe essere assicurato a tutti in modo uniforme, ma oggi non è ancora così. Per questo è sempre più necessario sostenere il Servizio sanitario nazionale, affinché nessuno resti indietro".